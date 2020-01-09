شكرا لقرائتكم قصة أبرز أهداف الزمالك في الدقائق الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الدقائق الأخيرة عادة ما تكون حاسمة وقاتله في عمر المباريات وتقلب الطاولة على الفريق المنافس ، وبالعودة لأخر مباراة للزمالك ضد طنطا فاز في الدقائق الخيرة الفريق الأبيض بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما الأحد، الماضي على ستاد غزل المحلة، فى الجولة الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى يديره تحكيميًا إبراهيم نور الدين.

وتقدم الزمالك عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد اوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن استقبلها أوناجم وسددها بقدمة اليسرى قوية داخل مرمى أبناء السيد البدوى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث.

ليحقق الزمالك فوز غالي في الدقائق الأخيرة امام طنطا، و شهدت مباريات الزمالك في أخر السنوات أكثر من مباراة يسجل فيها الفارس الأبيض أهداف في دقائق اللقاء الأخيرة.

أبرز أهداف الزمالك في الدقائق الأخيرة:

- هدف كاسونجو امام سموحة في نهائي كأس مصر2018

- هدف حازم امام امام سموحة في نهائي كأس مصر 2014

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- هداف ستانلي في الوداد بقبل نهائي دوري أبطال افريقيا

- هدف شيكابالا في سموحة في الدوري المصري موسم 2012

- هدف أحمد جعفر في بتروجيت في الدوري المصري موسم 2011