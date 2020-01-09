شكرا لقرائتكم الانتاج الحربي بدون معاذ الحناوي أمام وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الانتاج الحربى قد توصل لاتفاق شفهى مع معاذ الحناوى على تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى لمدة موسمين قادمين ويتبقى فقط توقيع اللاعب على العقد الجديد ، ويحتل الانتاج الحربى المركز الثامن بجدول تتريب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه11 هدف .
وللمرة الخامسة على التوالي، تنتهي مواجهات الإنتاج الحربي مع المصري البورسعيدي بالتعادل، بالمباراة التي جمعتهما على ستاد حوض الدرس بالسويس، حيث تقدم أصحاب الأرض عبر باسم مرسي، وتعادل للضيوف الفلسطيني محمود وادي ، التعادل الخامس للإنتاج هذا الموسم، ورقم 36 تحت قيادة مختار مختار، و83 في المواسم المكتملة، ورقم 95 في الدوري ، التعادل رقم 504 للمصري في الدوري، ورقم 489 في مواسمه المكتملة، والتاسع أمام الإنتاج.
وسجل باسم مرسي مهاجم الانتاج الحربى ثاني أهدافه هذا الموسم فى شباك المصرى البورسعيدى، والهدف المئوي في الشوط الأول، والهدف رقم 11 بقميص الإنتاج الحربي، ورقم 50 في مسابقة الدوري.
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