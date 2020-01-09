شكرا لقرائتكم طارق حامد ينتظم فى مران الزمالك بعد عودته من الغردقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك في التدريبات الجماعية لفريقه اليوم، لتجهيزه للتواجد مع الفريق فى مواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، التى ستجمع الفريقان فى التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام باستاد السلام، وذلك بحضور 10 آلاف مشجع.

وشارك طارق حامد في مران الزمالك بعد غيابه لمدة يومين بسبب سفره للغردقة لحضور حفل الأفضل في أفريقيا، خاصة وأنه كان ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، والتي فاز بها الجزائري يوسف البلايلى واختتم الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي، وشهد التدريب تركيز الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق على بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها في المباراة ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس استعدادا للقاء زيسكو غدا الجمعة باستاد السلام في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويعقد الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة فى الخامسة من مساء اليوم الخميس فى فندق إقامة الزمالك بالتجمع الخامس حيث توجه الفريق لدخول معسكرا مغلقا عقب إعلان قائمته بينما سيخوض زيسكو يونايتد الزامبي مرانه الأخير، فى التاسعة من مساء اليوم الخميس، على ملعب السلام، بعدما خاض تدريبه بالأمس على ملعب الفندق الذي يقيم به الفريق بعد الوصول للقاهرة فجر أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يقام الاجتماع الفنى بحضور مندوبي الناديين والحكام ومراقب المباراة ومسئولي الأمن على أن يقام أيضاً مساء اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ويحضره المديرين الفنيين للزمالك وزيسكو.

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ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد، لزيادة فرصة فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات خاضهم، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة الغد ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ 8 للبطولة الإفريقية.