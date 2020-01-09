شكرا لقرائتكم تعرف على حكم الكلاسيكو المتوقع في نهائي السوبر الأسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت التقارير الصحفية الأسبانية، عن حكم مباراة نهائى كأس السوبر الإسباني المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ملعب "الجوهرة المُشعة" بمدينة جدة فى المملكة العربية السعودية.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن الاتحاد الإسباني أسند مهمة إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر للحكم سانشيز مارتينيز، وسيُلعب نهائي كأس السوبر، يوم الأحد، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسيكون ريال مدريد أحد طرفيه وذلك بعد فوزه (3-1) على فالنسيا، يوم الأربعاء، لحساب الدور نصف النهائي من البطولة، فى إنتظار الفائز من برشلونة واتلتيكو مدريد التاسعة مساء اليوم،الخميس.

وسيكون الكلاسيكو الخامس الذي يديره خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز حال نجح النادي الكتالوني في تخطي الروخي بلانكوس اليوم.

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ويُعد الموسم الحالي هو الخامس لمارتينيز في الدوري الإسباني وحصل على الشارة الدولية في 1 يناير 2017.



أهداف مباراة فالنسيا ضد الريال صعد ريال مدريد لنهائى كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على نظيره فريق فالنسيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس، الأربعاء، على ملعب "الجوهرة المشعة"، بمدينة جدة، فى المملكة العربية السعودية، فى نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

أنهى ريال مدريد، الشوط الأول من اللقاء، متقدما بثنائية نظيفة، سجل النجم الألمانى تونى كروس هدف التقدم لصالح من ركلة ركنية خادعة سددها بشكل مباشر فى شباك فالنسيا بالدقيقة 16 من زمن المباراة، ثم أضاف إيسكو ثانى الأهداف فى الدقيقة 39 من عمر اللقاء، عبر تسديدة قوية على يمين حارس الخفافيش.

وفى الشوط الثانى، نجح النجم الكرواتى لوكا مودريتش، فى إضافة ثالث أهداف الملكى، فى الدقيقة 65 من زمن اللقاء، من تصويبة رائعة على يمين حارس فالنسيا.

وسجل دانييل باريخو هدف فالنسيا الوحيد، فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عن طريق ركلة جزاء، نفذها بنجاح فى شباك تيبو كورتوا، حارس الميرنجى.