شكرا لقرائتكم الزمالك يسلم دعوات مباراته مع زيسكو لمسئولي بعثة زامبيا بالاجتماع الفني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسؤولو الزمالك، تسليم دعوات حضور مباراة الفريق الأبيض مع زيسكو يونايتد الزامبى، لمسؤولى بعثة بطل زامبيا فى الاجتماع الفنى المُحدد له اليوم الخميس، قبل المباراة التى ستجمع الفريقان فى التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام باستاد السلام، وذلك بحضور 10 آلاف مشجع.

ووتقرر عقد الاجتماع الفنى للمباراة فى الخامسة من مساء اليوم الخميس فى فندق إقامة الزمالك بالتجمع الخامس بينما سيخوض زيسكو يونايتد الزامبي مرانه الأخير، فى التاسعة من مساء اليوم الخميس، على ملعب السلام، بعدما خاض تدريبه بالأمس على ملعب الفندق الذي يقيم به الفريق بعد الوصول للقاهرة فجر أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يقام الاجتماع الفنى بحضور مندوبي الناديين والحكام ومراقب المباراة ومسئولي الأمن على أن يقام أيضاً مساء اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ويحضره المديرين الفنيين للزمالك وزيسكو.

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والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 حيث تقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر بعثة بطل زامبيا من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث من صباح الأحد المقبل عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.