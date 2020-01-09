شكرا لقرائتكم أخبار الأهلي بزيمبابوي.. جلسات مستمرة للاطمئنان على الترتيبات والفريق يخوض مرانه الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة الحمراء في زيمبابوي، على عقد جلسات مستمرة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة؛ للاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بالبعثة وحل أي مشاكل أو عقبات قد تؤثر على تركيز الجهاز الفني واللاعبين.

واطمأن رئيس البعثة على أن الأمور تسير بشكل جيد مثلما هو مخطط لها، وأن الجميع يعيش في حالة من التركيز الشديد قبل المواجهة المهمة أمام فريق بلاتينيوم في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى هراري؛ عاصمة زيمبابوي، ظهر أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استمرت لما يقرب من 12ساعة تخللها ترانزيت لمدة ساعتين في أديس أبابا.

في ذات السياق، يخوض فريق الأهلي مرانه الثاني في زيمبابوي اليوم الخميس في تمام الساعة الثالثة عصرا على الملعب الوطني بالعاصمة هراري؛ استعدادا لمواجهة فريق بلاتينيوم.

وكان الفريق قد تدرب أمس الأربعاء على نفس الملعب في تمام الخامسة مساء؛ نظرا لوصول البعثة إلى زيمبابوي ظهرا بعدما استغرقت رحلتها من القاهرة إلى هراري 12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وفضل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر خوض مران الأمس في الخامسة مساء لمدة نصف ساعة فقط؛ بسبب هطول الأمطار، لكنه قرر أن يكون مران اليوم في الثالثة عصرا ، وهو نفس توقيت المباراة، بعدما حصل اللاعبون على قسط من الراحة.

ويواجه الأهلي بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.