شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يقرر الاستغناء عن المهاجم النامبيى شيلونجو فى الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أدهم السلحدار المدرب العام للنادى الاسماعيلى، إستقرار ناديه على الاستغناء عن خدمات النامبيى شيلونجو مهاجم الفريق .

وقال السلحدار فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" مع الاعلامى يحيى حمزة: " كنت أضع شيلونجو فى قائمة مباراة بيراميدز التى خسرناها بهدف دون رد ولكن فؤجنت باللاعب يخبرنا أنه لايستطيع المشاركة فى المباراة ".

Advertisements

وتابع السلحدار:" أخرجت شيلونجو من قائمة مباراة بيراميدز بناء على طلبه ووقعت عليه عقوبة كبيرة لانه لاعب محترف يجب الا تصدر منه مثل هذه التصرفات، وطلب اللاعب الموافقة على رحيله لانه لايريد الاستمرار مع الدراويش وسيحضر عرضاً للموافقة بيعه ، وبالفعل وافقنا لان الاسماعيلى لايقف على أى لاعب ونبحث عن مهاجم بديلا له" .

وظهر شيلونجو بمستوى متواضع مع الدراويش هذا الموسم وسجل هدفاً واحداً خلال 6 مباريات شارك فيها ببطولة الدورى بمعدل 252 دقيقة، فيما سجل هدفين بالبطولة العربية فى شباك الجزيرة الإماراتى بدور الستة عشر، وقرر الجهاز الفنى للإسماعيلى استبعاد شيلونجو من مواجهة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية.

وتبحث لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى عن مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حتى يستطيع الانسجام مع الدراويش قبل إقرار رحيل شيلونجو بشكل نهائى .