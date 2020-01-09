شكرا لقرائتكم زيسكو يغادر القاهرة بعد 24 ساعة من مواجهة الزمالك فى دوري ابطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسؤولو بعثة زيسكو يونايتد الزامبى، الساعات الأولى من صباح الأحد المقبل، موعداً لمغادرة القاهرة، وذلك حيث يستعد الفريق الزامبى حالياً لخوض مباراة الزمالك التى ستجمع بينهما، فى التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام باستاد السلام، وذلك بحضور 10 آلاف مشجع.

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ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد، لزيادة فرصة فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات خاضهم، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة الغد ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ 8 للبطولة الإفريقية.

والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 حيث تقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر الأخير من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث من صباح الأحد المقبل عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.