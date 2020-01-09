شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يفاوض جناح الأهلي الشاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادي الإنتاج الحربي في مفاوضات جادة مع مصطفى صبحي جناه الأهلي الشاب، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، من أجل تدعيم صفوفه في الدور الثاني من الموسم الحالي.

كان مسئولو نادي المقاولون العرب قد اقتربوا من التعاقد مع جناح الأهلي الشاب بعد الحصول على توقيع اللاعب مواليد ٩٧.

سبق ووقع لاعب الأهلي رسميا مع نادي حرس الحدود في بداية الموسم الجاري، إلا أن رفض مسئولي الحرس الحصول على اللاعب بعقد ثلاثي أفسد الصفقة، مما جعل اللاعب يوقع لأحد الأندية العراقية لمدة 6 أشهر.

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وكان نادي الإسماعيلي، فتح خطا ساخنا مع وكيل اللاعب قبل عودته لمصر من أجل الحصول على خدماته، إلا أن اللاعب بات قريبا من المقاولون العرب أكثر من أي ناد آخر.

وقدم مصطفى صبحي مستويات طيبة مع فريق الشباب بالقلعة الحمراء في الموسم الماضي وساهم معه في التتويج بلقب دوري الجمهورية بفارق كبير عن باقي المنافسين، ولكن لم تشفع له القائمة الإجبارية في قيده بصفوف الفريق الأول بالموسم الحالي.