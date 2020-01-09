شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعتمد على علاء والونش فى مواجهة زيسكو.. وغياب عبد الغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون، على الدفع بمحمود علاء ومحمود الونش لقيادة خط الدفاع فى مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، التى ستجمع الفريقين فى التاسعة مساء غد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام باستاد السلام بحضور 10 آلاف مشجع.

وسيكون محمد عبد الغنى مدافع الزمالك خارج حسابات الجهاز الفنى للمشاركة أمام زيسكو بسبب إصابته بالإجهاد، خاصة أنه لم يشارك فى التدريبات الأخيرة للفريق قبل المباراة، فيما سيعقد الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة فى الخامسة مساء اليوم الخميس بفندق إقامة الزمالك بالتجمع الخامس، حيث توجه الفريق لدخول معسكر مغلق عقب إعلان قائمته، بينما سيخوض زيسكو يونايتد الزامبى مرانه الأخير فى التاسعة مساء اليوم الخميس على ملعب السلام، بعدما خاض تدريبه بالأمس على ملعب الفندق الذى يقيم به الفريق بعد الوصول للقاهرة فجر أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى بحضور مندوبى الناديين والحكام ومراقب المباراة ومسئولى الأمن على أن يقام أيضاً مساء اليوم المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة ويحضره المديرين الفنيين للزمالك وزيسكو.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد لزيادة فرصة فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة الغد ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ 8 للبطولة الإفريقية.

والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 حيث تقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر بعثة بطل زامبيا من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث صباح الأحد المقبل عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.