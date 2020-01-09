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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. آية الشافعى نجمة الطائرة: كان نفسى أكون ميك أب أرتيست والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى آية الشافعى نجمة الكرة الطائرة السابقة بالنادى الأهلى، وتعد آية أبرز نجمات اللعبة على مدار عدة سنوات لما شاركت فيه من بطولات عديدة سواء على المستوى الأفريقى أو المحلى، فهى أيضا تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد الخليج 365 الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
أنا بحب السفر جدا سواء مع العائلة أو الأصدقاء.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
مكرونة بالبشاميل بعملها حلو قوى وكل الناس بتقول كده.
آية الشافعى و زوجها
من نجمك المفضل؟
نيللى.. بحبها جدا خاصة فى الفوازير اللى أتربينا عليها منذ طفولتنا.
من مطربك المفضل ؟
عمرو دياب طبعا.. بحب كل أغانيه بصراحة.
لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونة إيه؟
ميك أب أرتيست بحس إنها مهنة كلها فن.
آية الشافعى
لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لأ خالص ممكن أندفع لكن مش بعنف.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟
نيلى برضو بصراحة.
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟
الكاجوال.. مريجة جدا بالنسبة لى أكتر وبحكم حياتى الرياضية منذ طفولتى.
آية الشافعى يوم زفافها
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