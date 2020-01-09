شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غانم سلطان لـ تايم سبورت: طارق حامد مش "مؤذى" والدليل ثنائى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض أحمد غانم سلطان، نجم الزمالك السابق، فكرة وصف طارق حامد لاعب خط وسط منتخب مصر باللاعب المؤذى، وقال أحمد غانم سلطان فى تصريحات لقناة "تايم سبورت مع الإعلامى يحيى حمزة، "حد يفتكر لاعب واحد طارق حامد "أذاه" فى تدخلاته، فى لاعيبة كتير بتلعب بنفس الطريقة الخشنة زى أحمد فتحى ووليد سليمان".

وأضاف أحمد غانم سلطان، "طارق حامد قائد بمعنى الكلمة، يملك روحا قتالية غيورة على الزمالك، يطور أداءه باستمرار، وهو اللاعب الوحيد الذى يتأثر الفارس الأبيض بغيابه على أرض الملعب ."

وفى وقت سابق أعرب طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك والمنتخب الوطنى عن رضاه رغم عدم تتويجه بلقب أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، فى الحفل الذى أقيم أ بسهل حشيش بمدينة الغردقة، وسط حضور كوكبة من ألمع نجوم الرياضة والفن.

وقال طارق حامد عبر صفحته على إنستجرام، "لست حزينا لعدم الحصول على الجائزة أمس بل فخورا لما وصلت إليه، أشكر كل من دعمنى من جمهور مصر العظيم وجمهور الزمالك الوفى لتواجدى فى هذا الحدث الكبير، دعمكم لى أكبر جائزة".

Advertisements

وحرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على دعم طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول، بعد خسارة لقب أفضل للاعب داخل قارة أفريقيا، ووجهت الصفحة الرسمية رسالة لطارق حامد نصها كالتالى، "لاعبنا المقاتل طارق حامد! لقد كان موسمًا أكثر من رائع، ساهمت معنا فى تتويجنا بالبطولات، بذلت ما فى وسعك، أنت الأفضل بالنسبة لنا، جمهور ناديك هو سندك الوحيد".

وفاز يوسف البلايلى بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" 2019 الذى أقيم فى مدينة الغردقة.

وحصد البلايلى لاعب منتخب الجزائر والأهلى السعودى الحالى والترجى التونسى السابق الجائزة بعد منافسة مع طارق حامد نجم منتخب مصر ونادى الزمالك، وأنيس البدرى نجم منتخب تونس والترجى.

وحصد المنتخب الجزائري جائزة أفضل منتخب أفريقى لعام 2019، خلال حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا المقام حاليًا فى مدينة الغردقة بمصر، متفوقًا على منتخبى السنغال ومدغشقر، وحصل منتخب الجزائر على لقب كأس الأمم الأفريقية 2019 التى أقيمت فى مصر، فيما تأهل المنتخب السنغالى إلى النهائى قبل الخسارة 1-0 أمام الخضر، فى المقابل كان منتخب مدغشقر الحصان الأسود فى البطولة.