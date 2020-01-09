شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف أول رد فعل لأسوان بعد توقيع الصباحى للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة أول رد فعل رسمى من نادى أسوان بعد توقيع محمد الصباحي صانع ألعاب الفريق على عقود انتقاله لصفوف النادي الأهلي، تمهيدا للتعاقد معه. وتواصل سوبر كورة مع مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة للحديث عن مصير انتقال محمد الصباحي لصفوف النادي الأهلي.

كما كشف عضو مجلس إدارة نادي أسوان عن حقيقة وجود شرط جزائى في عقد محمد الصباحى مع ممثل الصعيد بالدوري المصري الممتاز، خلال الموسم الحالى.

وترددت أنباء عن حصول مسئولى النادى الأهلى على توقيع محمد الصباحي خلال الموسم الحالى لتدعيم الفريق فى الصيف المقبل، بعد تألقه اللافت مع ناديه الذى يمثل أحد أندية الصعيد هذا الموسم، ويتعذر ضم الأهلى للاعب خلال الميركاتو الشتوى لرغبة فايلر فى التعاقد مع مهاجم أجنبى جاهز.

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ويعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، اجتماعاً مع لجنة التخطيط فى غضون الأيام القليلة المقبلة لمناقشة عدة موضوعات وقضايا كروية مهمة، منها ملف التجديد للرباعى أحمد فتحى، وليد سليمان، حسام عاشور وشريف إكرامى، بجانب بحث العروض التى تأتى لأكثر من لاعب بالفريق، فى مقدمتهم صالح جمعة وصلاح محسن وعمار حمدى فضلاً عن مناقشة ملف الصفقة الجديدة التى مازال الأهلى يحاول إنهائها حالياً لتدعيم خط الهجوم فى ميركاتو الشتاء الحالى بناءً على طلب رينيه فايلر.

وكان أسوان قد حدد قيمة اللاعب بـ 10 ملايين جنية، بعدما تلقوا عرضاً رسمياً لضمه من جانب سموحة، وذلك بعدما تألق الصباحي ليصبح واحداً من أبرز نجوم تماسيح النيل بعد هدفيه في طنطا وهدفه الأخيرة في الجونة.

ويحتل أسوان المركز الـ 18 والأخير بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 12 مباراة فازوا في واحدة على حساب إنبي بهدف نظيف، وتعادلوا في 5 لقاءات وخسروا 6 أخرى.