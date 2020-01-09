شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى يصعد 5 ناشئين بأسوان لتعويض غيابات الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان ، بقيادة مجدى عبد العاطى، تصعيد 5 أشبال من فريق 99 لتعويض الإصابات التى عصفت بلاعبى الفريق الأول، خاصة الإصابات الطويلة منها، مثل إصابة الصليبى التى لحقت بالثنائى الهجومى لتماسيح النيل أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى.

وقال مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، نمتلك فريقاً مميزاً ينافس فى دورى الجمهورية بمواليد 99 يحتل حالياً المركز الثامن بعد انتهاء الدور الأول، وصعدنا 5 ناشئين منهم للفريق الأول وهم، إبراهيم حازم وسعيد كارتى ويوسف العوامى وكريم الطيب وأحمد بلية.

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ويحتل أسوان المركز الـ 18 والأخير بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 12 مباراة فاز فى واحدة على حساب إنبى بهدف نظيف، وتعادل فى 5 لقاءات وخسر6 أخرى.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية عن حصول مسئولى النادى الأهلى على توقيع محمد الصباحى خلال الموسم الحالى لتدعيم الفريق فى الصيف المقبل، بعد تألقه اللافت مع ناديه الذى يمثل أحد أندية الصعيد هذا الموسم، ويتعذر ضم الأهلى للاعب خلال الميركاتو الشتوى لرغبة فايلر فى التعاقد مع مهاجم أجنبى جاهز.

وأكد مصطفى أمين أن عقد اللاعب يمتد مع النادى حتى 2025، ولا يتضمن شرطا جزائيا، وأن نادى أسوان لا يرغب فى تسويق اللاعب أو بيعه إلا فى وجود عرض رسمى مناسب للنادى، وكان أسوان قد حدد قيمة اللاعب بـ10 ملايين جنيه، بعدما تلقوا عرضاً رسمياً لضمه من جانب سموحة، وذلك بعدما تألق الصباحى ليصبح واحداً من أبرز نجوم تماسيح النيل بعد هدفيه فى طنطا وهدفه الأخيرة فى الجونة.