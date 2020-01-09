شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الثانى فى هرارى قبل مواجهة بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي مرانه الثانى فى زيمبابوى اليوم، الخميس، فى الثالثة عصرا على الملعب الوطنى بالعاصمة هرارى، استعدادا لمواجهة فريق بلاتينيوم، وتدريب الأهلى أمس الأربعاء على نفس الملعب فى الخامسة مساء؛ نظرا لوصول البعثة إلى زيمبابوى ظهرا بعدما استغرقت رحلتها من القاهرة إلى هرارى 12 ساعة تخللها ترانزيت فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وفضل الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر خوض مران الأمس فى الخامسة مساء لمدة نصف ساعة فقط بسبب هطول الأمطار، لكنه قرر أن يكون مران اليوم فى الثالثة عصرا، وهو نفس توقيت المباراة، بعدما حصل اللاعبون على قسط من الراحة.

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ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير، وسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارى البعثة إلى زيمبابوى من أجل الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بفندق الإقامة وملعب التدريب، وفضل عبد الحفيظ خوض المران على الملعب الوطنى بهرارى بدلًا من الملعب الفرعى للاستاد نفسه.

وضم فايلر 20 لاعبا لقائمة الفريق التى وصلت إلى زيمبابوى هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.

ويعقد محمود الخطيب رئيس النادى اجتماعاً مع لجنة التخطيط فى غضون الأيام القليلة المقبلة لمناقشة عدة موضوعات وقضايا كروية مهمة منها ملف التجديد للرباعى أحمد فتحى، وليد سليمان، حسام عاشور وشريف إكرامى، بجانب بحث العروض التى تأتى لأكثر من لاعب بالفريق، وفى مقدمتهم، صالح جمعة وصلاح محسن وعمار حمدى، فضلاً عن مناقشة ملف الصفقة الجديدة التى مازال الأهلى يحاول إنهائها حالياً لتدعيم خط الهجوم فى ميركاتو الشتاء الحالى بناءً على طلب رينيه فايلر.