شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطلق شارة البدء لاختبارات ذوى الهمم لمحاولة عبور المانش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق محمود الخطيب، رئيس النادى الاهلي ، شارة بدء فعاليات الاختبارات النهائية للمنتخب المصرى والعربى والألمانى من ذوى الهمم لمحاولة عبور المانش والمحدد لها شهر يوليو المقبل .

واستضاف مرسى النادى الأهلى بمقر الجزيرة، صباح اليوم الخميس، الاختبارات النهائية برعاية وزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف كل من خالد شلبى وكيل الاتحاد الإنجليزى فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وشيرويت حافظ السباحة الأولمبية وحضور الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية.

وحرص الخطيب على الترحيب بالسباحين من ذوى الهمم وقدم لهم قميص الأهلى، مؤكداً اعتزاز النادى باستضافة هذه الفعاليات التى تأتى انطلاقاً من دور الأهلى المجتمعى، وتعزيزا لدور الرياضة فى بناء الشخصية.

وأضاف محمود الخطيب أن استضافة النادى للاختبارات تأتى من واقع مسئوليات الأهلى المجتمعية تجاه كافة مؤسسات الدولة ودعمه ومساندته لملف ذوى الهمم الذى يوليه مجلس إدارة النادى منذ توليه المسئولية أهمية مضاعفة وفقا لبرنامج عائلة الأهلى.

Advertisements

وبدوره حرص الدكتور عمرو حداد على توجيه الشكر للخطيب ومجلس إدارة النادى ومسئوليه على المساهمة فى دعم أبطال مصر، مُشيداً بدور الأهلى الرائد فى الاهتمام بذوى الهمم والمساهمة فى منافستهم على البطولات وتشريف مصر بكافة المحافل، وشدد على تقدير وزارة الشباب والرياضة لهذا الدور الحيوى.

من جهته، عبر خالد شلبى عن سعادته الكبيرة بالأجواء التى أقيمت فيها الاختبارات، مشيراً إلى أن تواجد محمود الخطيب منح الحدث أهمية خاصة وكان له دور كبير فى تحفيز السباحين على تقديم أفضل أداء، وشدد على أن الأهلى يُعد الشريك الأساسى فى صناعة الأبطال عبر التاريخ.

وانطلقت الاختبارات من أمام مرسى النهر بمقر النادى الأهلى بالجزيرة بمشاركة 4 سباحين من ذوى الهمم بالإضافة إلى سباح زعانف مونو واستمرت لمدة ساعة ونصف لمسافة 250 مترا دون توقف.

وكان العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، قد حرص على عقد اجتماع تنسيقى وأمنى أمس مع مسئولى وزارة الداخلية والمشرفين على الاختبارات فى حضور خالد مرسى مدير مقر النادى بالجزيرة والعميد علاء صلاح مدير أمن النادى، بالإضافة لإدارات الخدمات والعلاقات العامة والتسويق والمتابعة وذلك للترتيب للحدث وتأمينه لضمان خروجه بالشكل الذى يليق بالنادى.