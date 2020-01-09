شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى لـ"تايم سبورت": إيقافى وشه حلو على حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود أن فريقه يحاول تأمين نفسه بحصد النقاط خلال منافسات الدور الأول للدورى استعداداً لمعركة الدور الثانى، وقال العشرى فى مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت مع الإعلامى يحيى حمزة: "حققنا 6 نقاط من فوزين متتالين والأهم من ذلك الاستمرارية على نفس الوتيرة حتى نستطيع تأمين موقفنا فى جدول المسابقة قبل انطلاق منافسات الدور الثانى للدورى الذى سوف يشهد مباريات ساخنة".

وتابع العشرى ضاحكاً "منذ إيقافى وفريقى يحقق الفوز وكأن الإيقاف وشه حلو عليا، اكتشفت أننى أشاهد الملعب بشكل أفضل من المدرجات وإذا استمرت الانتصارات سأطالب الجبلاية باستمرار ايقافى".

ويواصل فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى تدريباته اليوم الخميس استعدادا لملاقاة سموحة ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الاحد القادم والتى ستقام على ملعب المكس بالاسكندرية ، ويستعد لاعبى حرس الحدود للسفر إلى الإسكندرية يوم الجمعة القادمة لخوض معسكر مغلق لمدة 48 ساعة قبل مواجهة سموحة وذلك رغبة من الجهاز الفنى لزيادة التركيز و مواصلة حصد النقاط عقب الفوز على بيراميدز و طلائع الجيش .

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يغيب محمد عبداللطيف جريندو صانع ألعاب فريق حرس الحدود عن المباراة القادمة لفريقه أمام سموحة فى بطولة الدورى الممتاز عقب حصولة على الانذار الثالث فى مباراة طلائع الجيش و التى تمكن من أحراز هاتريك خلالها .

حقق فريق حرس الحدود فوزا غاليا على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ12 للدورى ، وقرر الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود تجهيز الغانى نانا أنطوى والإيفوارى إبراهيما كونيه خلال الفترة الحالية لتعويض غياب المهاجم محمد عبداللطيف جريندو فى مباراة سموحة القادمة فى بطولة الدورى المصرى.

ويحتل حرس الحدود المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 17 نقطة.