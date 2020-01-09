شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد ينتظم فى مران الزمالك قبل مواجهة زيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك فى التدريبات الجماعية لفريقه اليوم، لتجهيزه للتواجد مع الفريق فى مواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، التى ستجمع الفريقين فى التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام باستاد السلام، بحضور 10 آلاف مشجع.

وشارك طارق حامد فى مران الزمالك بعد غيابه لمدة يومين بسبب سفره للغردقة لحضور حفل الأفضل فى أفريقيا، خاصة أنه كان ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، والتى فاز بها الجزائرى يوسف البلايلى، واختتم الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادى، وشهد التدريب تركيز الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق على بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها فى المباراة، ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض فى معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس استعدادا للقاء زيسكو غدا الجمعة باستاد السلام فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

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ويعقد الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة فى الخامسة مساء اليوم الخميس بفندق إقامة الزمالك بالتجمع الخامس، حيث توجه الفريق لدخول معسكرا مغلقا عقب إعلان قائمته، بينما سيخوض زيسكو يونايتد الزامبى مرانه الأخير، فى التاسعة من مساء اليوم الخميس، على ملعب السلام، بعدما خاض تدريبه بالأمس على ملعب الفندق الذى يقيم به الفريق بعد الوصول للقاهرة فجر أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى بحضور مندوبى الناديين والحكام ومراقب المباراة ومسئولى الأمن على أن يقام أيضاً مساء اليوم المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة ويحضره المديرون الفنيون للزمالك وزيسكو.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد، لزيادة فرصة فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ويحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة الغد ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ 8 للبطولة الأفريقية.

والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 حيث تقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر بعثة بطل زامبيا من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث من صباح الأحد المقبل عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.