شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لـ"الخليج 365".. الإسماعيلى يعلن الموافقة على رحيل شيلونجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أدهم السلحدار، المدرب العام للنادى الإسماعيلى، استقرار ناديه على الاستغناء عن خدمات النامبيى شيلونجو مهاجم الفريق، وذلك تأكيداً لانفرد ”الخليج 365” فى وقت سابق، وقال السلحدار فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" مع الإعلامى يحيى حمزة، "كنت أضع شيلونجو فى قائمة مباراة بيراميدز التى خسرناها بهدف دون رد، ولكن فوجئت باللاعب يخبرنا أنه لا يستطيع المشاركة فى المباراة".

وأضاف مدرب الإسماعيلى، "أخرجت شيلونجو من قائمة مباراة بيراميدز بناءً على طلبه ووقعت عليه عقوبة كبيرة لأنه لاعب محترف يجب ألا تصدر منه مثل هذه التصرفات، وطلب اللاعب الموافقة على رحيله لأنه لا يريد الاستمرار مع الدراويش وسيحضر عرضاً للموافقة على بيعه، وبالفعل وافقنا لأن الإسماعيلى لا يقف على أى لاعب ونبحث عن مهاجم بديلا له".

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وكان ”الخليج 365” قد أكد فى وقت سابق أن الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار استقر على الاستغناء عن خدمات النامبيبى شيلونجو، مهاجم الفريق، نهاية الموسم بعد تراجع مستواه الفنى والبدنى هذا الموسم، رغم الانطلاقة المميزة التى قدمها إبان وجوده معاراً من صفوف سموحة السكندرى قبل أن ينجح مجلس الدراويش فى تحويل الإعارة لبيع نهائى فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وظهر شيلونجو بمستوى متواضع مع الدراويش هذا الموسم وسجل هدفاً واحداً خلال 6 مباريات شارك فيها ببطولة الدورى بمعدل 252 دقيقة، فيما سجل هدفين بالبطولة العربية فى شباك الجزيرة الإماراتى بدور الستة عشر، وقرر الجهاز الفنى للإسماعيلى استبعاد شيلونجو من مواجهة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية.

وتبحث لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى عن مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حتى يستطيع الانسجام مع الدراويش قبل إقرار رحيل شيلونجو بشكل نهائى.