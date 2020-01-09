شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسلم دعوات مواجهة زيسكو لبطل زامبيا فى اجتماع فندق الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو الزمالك تسليم دعوات حضور مباراة الفريق الأبيض مع زيسكو يونايتد الزامبى لمسؤولى بعثة بطل زامبيا، فى الاجتماع الفنى المُحدد له اليوم الخميس، قبل المباراة التى ستجمع الفريقين فى التاسعة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام باستاد السلام بحضور 10 آلاف مشجع.

وتقرر عقد الاجتماع الفنى للمباراة فى الخامسة مساء اليوم الخميس فى فندق إقامة الزمالك بالتجمع الخامس، بينما سيخوض زيسكو يونايتد الزامبى مرانه الأخير فى التاسعة مساء اليوم الخميس على ملعب السلام، بعدما خاض تدريبه بالأمس على ملعب الفندق الذى يقيم به الفريق بعد الوصول للقاهرة فجر أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى بحضور مندوبى الناديين والحكام ومراقب المباراة ومسئولى الأمن على أن يعقد أيضاً مساء اليوم المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة ويحضره المديرون الفنيون للزمالك وزيسكو.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد لزيادة فرصة فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ويحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات خاضهم، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة الغد ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ 8 للبطولة الإفريقية.

والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 حيث تقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر بعثة بطل زامبيا من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث من صباح الأحد المقبل عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.