شكرا لقرائتكم خبر عن الكفراوي يطمئن على استعدادات الأهلي فى زيمبابوى قبل مواجهة بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص إبراهيم الكفراوى، عضو مجلس إدارة الأهلى ورئيس بعثة فريق الكرة فى زيمبابوى، على عقد جلسات مستمرة للاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وحل أى مشاكل أو عقبات قد تؤثر على تركيز الجهاز الفنى واللاعبين، واطمأن على أن الأمور تسير بشكل جيد مثلما هو مخطط لها، وأن الجميع يعيش فى حالة من التركيز الشديد قبل المواجهة المهمة أمام فريق بلاتينيوم فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى هرارى؛ عاصمة زيمبابوي، ظهر أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استمرت لما يقرب من 12ساعة، تخللها ترانزيت لمدة ساعتين فى أديس أبابا.

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ويواصل فريق الكرة بالأهلى تدريباته اليومية فى زيمبابوى استعداداً لمباراة بلاتينيوم، المقرر لها عصر بعد غد، السبت، فى الجولة الرابعة لدورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ويحاول الجهاز الفنى مواجهة أزمة الإجهاد التى يعانى منها الفريق بسبب طول رحلة السفر من القاهرة إلى زيمبابوى، وضم فايلر 20 لاعبًا إلى قائمة الفريق المسافرة إلى زيمبابوى، هم: محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلى لطفي، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلى معلول، ورامى ربيعة، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ووليد سليمان، ومحمد مجدى «أفشة»، وجيرالدو، وأجايي، ومروان محسن، ووليد أزارو، وأحمد الشيخ، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، ويترأس البعثة إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الإدارة.

وبعيداً عما سبق، يعقد محمود الخطيب رئيس النادى اجتماعاً مع لجنة التخطيط فى غضون الأيام القليلة المقبلة لمناقشة عدة موضوعات وقضايا كروية مهمة، منها ملف التجديد للرباعى أحمد فتحى، وليد سليمان، حسام عاشور وشريف إكرامى ،بجانب بحث العروض التى تأتى لأكثر من لاعب بالفريق يأتى فى مقدمتهم، صالح جمعة وصلاح محسن وعمار حمدى، فضلاً عن مناقشة ملف الصفقة الجديدة التى مازال الأهلى يحاول إنهائها حالياً لتدعيم خط الهجوم فى ميركاتو الشتاء الحالى بناءً على طلب رينيه فايلر

لجنة الكرة بالأهلى، أوصت بمنح الفرصة لمهاجم الفريق الشاب صلاح محسن حتى نهاية الموسم الجارى وعدم الموافقة على العروض التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية من عدة أندية محلية يأتى فى مقدمتها سموحة وإنبى، وتبدو "وصية" لجنة الكرة غير مؤثرة فى مصير صلاح محسن إذ أن القرار الأول والأخير سيكون للمدرب السويسرى الذى سبق وألمح لرغبته فى رحيل صلاح محسن على سبيل الإعارة وهو ما أكد عليه المدرب السويسرى مؤخرًا لإدارة الأهلي، حيث أبلغها بعدم الحاجة لجهود اللاعب فى الفترة المقبلة وهو نفس الأمر بالنسبة لعمار حمدى.