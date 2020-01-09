شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. طبيب الأهلي يحسم مصير مشاركة مروان محسن أمام بلاتينوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شبح الإصابات مازال أكبر الأزمات التى تواجه السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بعد تعرض أكثر من نجم أساسى لإصابات طويلة، ومنهم رمضان صبحى وحمدى فتحى وحسين الشحات.

ورغم انضمام مروان محسن لقائمة الأهلى التى سافرت إلى زيمبابوى إلا أن المهاجم الدولى يخضع لجلسات علاجية بصفة يومية فى وجه القدم إثر إصابته بكدمة قوية خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام «إف سى مصر» فى الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى.

ويخضع مروان محسن لفحوصات طبية يوميا تحت إشراف خالد محمود طبيب الأهلي، الذى أخطر الجهاز الفنى بقراره الطبى بخصوص إمكانية مشاركة مروان محسن فى مباراة بلاتينيوم بعد غد السبت.

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يواصل فريق الكرة بالاهلى تدريباته اليومية فى زيمبابوي استعداداً لمباراة بلاتينيوم المقرر لها عصر بعد غد، السبت، فى الجولة الرابعة لدورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويحاول الجهاز الفنى مواجهة أزمة الإجهاد التى يعانى منها الفريق بسبب طول رحلة السفر من القاهرة إلى زيمبابوى.

وضم فايلر 20 لاعبًا إلى قائمة الفريق المسافرة إلى زيمبابوي، هم: محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلى لطفي، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلى معلول، ورامى ربيعة، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ووليد سليمان، ومحمد مجدى «أفشة»، وجيرالدو، وأجايي، ومروان محسن، ووليد أزارو، وأحمد الشيخ، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، ويترأس البعثة إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الإدارة.

فى سياق آخر، غادر سمير عدلى المدير الإدارى للأهلي مدينه هرارى صباح اليوم، الخميس، متوجها إلى مدينة بولاوايو، التى تحتضن مباراة الأهلى وبلاتينيوم بعد غد السبت فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا، وذلك للاطمئنان على ترتيبات الإقامة والانتقالات قبل وصول البعثة إلى مدينة بولاوايو.



وكانت بعثة الأهلى وقد وصلت العاصمة الزيمبابوية هرارى ظهر أمس الأربعاء، بعد رحلة طيران شاقة من القاهرة استغرقت ما يقرب من 12ساعة تخللها ساعتين ترانزيت فى أديس أبابا.