شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى تأكيداً من الجبلاية بتطبيق الفار فى الدور الثانى للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت إدارة النادى الأهلى تأكيداً من نظيرتها فى اتحاد الكرة على تطبيق تقنية الفيديو " الفار " بداية من مباريات الدور الثانى، استجابة لرغبة النادى الأحمر وباقى الأندية الأخرى بعد تكرار أخطاء التحكيم فى الفترة الأخيرة، ما جعل الجبلاية تقرر تطبيق الفار حتى تتجنب ارتكاب الأخطاء التى تكررت فى الفترة الأخيرة .

وأكد مسئولو اتحاد الكرة، ممثلاً فى عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية، أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات لتطبيق تقنية الفار ولا يتبقى فقط سوى الحصول على موافقة وزارة الرياضة والجهات المعنية قبل الإعلان بشكل رسمى عن تطبيق تقنية الفار بداية من مباريات الدور الثانى بالدورى العام.

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وكان الأهلى قد طالب اتحاد الكرة فى بيان رسمى، فى وقت سابق، بضرورة تطبيق تقنية الفار بعد تكرار الأخطاء التحكيمية، معلناً تعاونه مع عناصر المنظومة الكروية كافة ومن بينها الحكام دعماً للاستقرار وترسيخاً لمبدأ المنافسة الشريفة.

وطالب الأهلى بتحقيق اتحاد الكرة العدالة التحكيمية بمسابقة الدوري، وتطوير منظومة التحكيم باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتطبيق تقنية الفيديو لمواكبة الكرة العالمية، ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير، وسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارى البعثة إلى زيمبابوى من أجل الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بفندق الإقامة وملعب التدريب، وفضل عبد الحفيظ خوض المران على الملعب الوطنى بهرارى بدلًا من الملعب الفرعى للاستاد نفسه.

وضم فايلر 20 لاعبا لقائمة الفريق التى وصلت إلى زيمبابوى هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.