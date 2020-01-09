شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم السلحدار لـ تايم سبورت: اللى عملناه مع الإسماعيلى مورينيو ميقدرش عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أدهم السلحدار، المدرب العام للنادى الإسماعيلى، أن تدريب الدراويش لفترة مؤقتة كان فى ظروف صعبة للغاية وحقق نتائج متميزة لن يستطيع البرتغالى جوزيه مورينيو تحقيقها، وقال السلحدار فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" مع الإعلامى يحيى حمزة، "تولينا قيادة الإسماعيلى الفنية فى وقت صعب جدًا، وخلال هذه الفترة لو كنت جبت مورينيو مكنش هيقدر يعمل اللى عملناه."

وأضاف مدرب الإسماعيلى، "نحاول تدعيم الدراويش بصفقات متميزة فى الجبهة اليسرى، وأيضاً التعاقد مع مهاجم هداف قدمه تعرف الطريق للمرمى، سعياً لتصحيح الأوضاع فى مسابقة الدورى والتتويج بالبطولة العربية".

ويتسلم الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، تقريراً شاملاً من أدهم السلحدار عن الفريق واحتياجاته ولاعبيه وغيرها من الأمور الفنية التى قد يستعين بها المدرب الجديد الذى بدأ تجربته مع الدراويش منذ أمس رسمياً، ورغم الصدمة التى انتابت جماهير الإسماعيلى جراء الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة 12 من بطولة الدورى، إلا أن أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للفريق والذى قاد مسئولية تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، أبدى رضاه بصفة عامة عن أداء الفريق.

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وقال أدهم السلحدار، "لقد تغير شكل الفريق، وحدثت طفرة فى المستوى، لعب الفريق تحت قيادتى 9 مباريات، كانت مباراة المقاولون الأسوأ، وحققنا الفوز فى 4 مباريات وخسرنا 3 مرات منهم ضد الأهلى رغم الأداء القوى، وتعادلنا مرتين أمام طنطا بعد يومين من تولى المسؤولية، والوقت لم يسعفنى فى العمل مع اللاعبين ثم تعادل غريب أمام إنبى".

السلحدار أنجز مهمته بنجاح وقاد الدراويش فى 9 مباريات بمختلف البطولات حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاثة مباريات، ليقود الإسماعيلى للتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر عقب الفوز على الإعلاميين بهدف دون رد، كما نجح فى قيادة الفريق الأصفر لوضع قدماً للتأهل لنصف نهائى البطولة العربية بعدما فاز فى مباراة الذهاب بالإسكندرية على زعيم الثغر بهدف دون رد، بينما فاز المقاصة ونادى مصر بالدورى وتعادل مع طنطا وانبى وخسر من الاهلى والمقاولون العرب وبيراميدز.

ويملك جوميز المدير الفنى الجديد للإسماعيلى سيرة ذاتية مميزة مع الفرق التى تولى تدريبها، ديديه جوميز من مواليد 10 أكتوبر 1969 (50 عاما) سبق له تولى تدريب أندية شبيبة قسنطينة الجزائرى والقطن الكاميرونى وحورية الغينى ورايون سبورت الرواندى.