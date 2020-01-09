شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى يسبق بعثة الأهلي إلى بولاوايو والسفير المصرى يشيد بالاحترافية الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر سمير عدلى، المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مدينه هرارى صباح اليوم، الخميس، متوجها إلى مدينة بولاوايو، التى تحتضن مباراة الأهلى وبلاتينيوم بعد غد السبت فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا، للاطمئنان على ترتيبات الإقامة والانتقالات قبل وصول البعثة إلى مدينة بولاوايو.

فى الوقت الذى أشاد محمد فهمى، السفير المصرى فى زيمبابوى، باحترافية مسئولى الأهلى فى التنسيق المبكر بشأن حضور الفريق لهرارى لمواجهة بلاتينيوم السبت المقبل بولاية بولاوايو، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وأكد السفير المصرى أن أول مكالمة بين السفارة ومسئولى الأهلى بتاريخ 11 ديسمبر الماضى، تلاها العديد من المكالمات حول التنسيق بشأن كافة الأمور؛ سواء فندق الإقامة أو ملاعب التدريب والتنقل من هرارى إلى بولاوايو والعودة، وكذلك كل الأمور المتعلقة بيوم المباراة.

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وأضاف السفير المصرى فى زيمبابوى أن الاتصالات لم تنقطع على مدار الأيام الماضية مع إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإداري؛ لعدم ترك أى شىء للصدفة، وأن تكون كافة الأمور على أفضل ما يرام، مؤكداً أن النادى الأهلى أحد أكبر القلاع الرياضية فى أفريقيا والشرق الأوسط بعد ما حققه من تاريخ كبير، وساهم فى تحقيق بطولات يتمناها أى مصرى ويفخر بها.

وأوضح السفير محمد فهمى أنه يتابع كافة التفاصيل الخاصة بالأهلى منذ وصوله وحتى مغادرة البعثة زيمبابوى، وأنه رغم قلة الجالية المصرية فى زيمبابوى؛ بسبب الظروف الاقتصادية لهذا البلد، لكن السفارة تسعى للتواصل مع المصريين الموجودين حاليا من أجل تقديم المساعدة لهم لحضور اللقاء، رغم الصعوبات المتعلقة بالسفر إلى مدينة بولاوايو.

وأشار فهمى إلى أن مسئولى فريق بلاتينيوم يقدرون بشدة المعاملة المميزة التى وجدوها من الأهلى فى مصر، خلال مباراة الفريقين بالجولة الثالثة؛ لذلك فإنهم يسعون لرد الجميل للأهلى ويتعاونون قدر المستطاع.