شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يتحدث عن تحديات بلاتينيوم وصعوبة المجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، عن التحديات التى تواجه النادى الأهلى فى مباراته المرتقبة أمام بلاتينيوم ستارز الزيمبابوى، التى تقام فى الثالثة عصر السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ونشرت صفحة الأهلى فيديو لحارس العرين الأحمر قبل السفر حيث قال الشناوى: مباراة بلاتينيوم لن تكون سهلة، خاصة مع عوامل الجو والرطوبة، والفريق الزيمبابوى لن يكون سهلاً على أرضه ووسط جماهيره، صعوبة المباراة أيضاً ستكون بسبب موقف الأهلى فى المجموعة بعدما تساوت ثلاث فرق وهى الأهلى والهلال والنجم برصيد 6 نقاط وهو ما أشعل المنافسة على حجز بطاقة التأهل لذلك لن يكون أمامنا بديلاً عن الفوز على بلاتينيوم.

أضاف حارس العرين الأحمر: كل بطولة نشارك فيها هدفنا هو الفوز فقط فالتعادل نتيجة سلبية بالنسبة للجماهير الحمراء، والأهلى دائماً بمن حضر الاحتياطى يلعب مثل الأساسى، مازلنا ندرس بلاتينيوم لديهم تميز في الكرات الثابتة وأتمنى أن نعود بثلاث نقاط ثمينة للحفاظ على سلسلة الانتصارات.

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وضم فايلر 20 لاعبا لقائمة الفريق التى وصلت إلى زيمبابوى هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.

ويعقد محمود الخطيب رئيس النادى اجتماعاً مع لجنة التخطيط فى غضون الأيام القليلة المقبلة لمناقشة عدة موضوعات وقضايا كروية مهمة منها ملف التجديد للرباعى أحمد فتحى، وليد سليمان، حسام عاشور وشريف إكرامى ،بجانب بحث العروض التى تأتى لأكثر من لاعب بالفريق، وفى مقدمتهم، صالح جمعة وصلاح محسن وعمار حمدى فضلاً عن مناقشة ملف الصفقة الجديدة التى مازال الأهلى يحاول إنهائها حالياً لتدعيم خط الهجوم فى ميركاتو الشتاء الحالى بناءً على طلب رينيه فايلر.