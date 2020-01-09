شكرا لقرائتكم خبر عن زيسكو الزامبى يحدد موعد مغادرة القاهرة بعد مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسؤولو بعثة زيسكو يونايتد الزامبى الساعات الأولى من صباح الأحد المقبل لمغادرة القاهرة، حيث يستعد الفريق الزامبى حالياً لخوض مباراة الزمالك التى ستجمعهما فى التاسعة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام باستاد السلام بحضور 10 آلاف مشجع.

ويخوض زيسكو يونايتد الزامبي مرانه الأخير استعدادا لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء اليوم الخميس على ملعب السلام، بعدما خاض تدريبه أمس على ملعب الفندق الإقامة بعد الوصول للقاهرة فجر أمس الأربعاء، ويعقد الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة مساء اليوم بحضور مندوبى الناديين والحكام ومراقب المباراة ومسئولى الأمن على أن يعقد مساء اليوم أيضًا المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة ويحضره المديرون الفنيون للزمالك وزيسكو.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد لزيادة فرصة فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ويحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة الغد ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ 8 للبطولة الأفريقية.

والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 ، وتقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر الأخير من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث من صباح الأحد المقبل عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.