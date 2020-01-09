شكرا لقرائتكم خبر عن هاتريك جريندو على مائدة جوميز فى الاسماعيلى قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، على دراسة مباراة طلائع الجيش مع حرس الحدود والتى انتهت بفوز الفريق الساحلى بثلاثة أهداف دون رد سجلها محمد جريندو هاتريك، لدراسة مواطن القوة والضعف لدى الطلائع قبل الظهور الأول للمدرب الفرنسى فى الإيجيبشن ليج والمقرر له الأحد المقبل فى مباراة الإسماعيلى مع الطلائع بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى العام باستاد الإسماعيلية.

ويطمح جوميز فى بصمة جديدة لدى عشاق الدراويش بخطف النقاط الثلاث من أنياب الطلائع بمباراته الأولى مع الدراويش بعد توليه المسئولية الفنية لقيادة الفريق الأصفر موسماً ونصف الموسم، ورغم الصدمة التى انتابت جماهير الإسماعيلى جراء الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة 12 من بطولة الدورى، إلا أن أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للفريق والذى قاد مسئولية تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، أبدى رضاه بصفة عامة عن أداء الفريق.

وقال أدهم السلحدار، "لقد تغير شكل الفريق، وحدثت طفرة فى المستوى، لعب الفريق تحت قيادتى 9 مباريات، كانت مباراة المقاولون الأسوأ، وحققنا الفوز فى 4 مباريات وخسرنا 3 مرات منهم ضد الأهلى رغم الأداء القوى، وتعادلنا مرتين أمام طنطا بعد يومين من تولى المسؤولية، والوقت لم يسعفنى فى العمل مع اللاعبين ثم تعادل غريب أمام إنبى".

السلحدار أنجز مهمته بنجاح وقاد الدراويش فى 9 مباريات بمختلف البطولات حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاث مباريات ليقود الإسماعيلى للتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر عقب الفوز على الإعلاميين بهدف دون رد، كما نجح فى قيادة الفريق الأصفر لوضع قدم للتأهل لنصف نهائى البطولة العربية بعدما فاز فى مباراة الذهاب بالإسكندرية على زعيم الثغر بهدف دون رد، بينما فاز المقاصة ونادى مصر بالدورى وتعادل مع طنطا وانبى وخسر من الاهلى والمقاولون العرب وبيراميدز.

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ويملك جوميز المدير الفنى الجديد للإسماعيلى سيرة ذاتية مميزة مع الفرق التى تولى تدريبها، ديديه جوميز من مواليد 10 أكتوبر 1969 (50 عاما) سبق له تولى تدريب أندية شبيبة قسنطينة الجزائرى والقطن الكاميرونى وحورية الغينى ورايون سبورت الرواندى.

وحرص الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، على عقد جلسة ودية مع لاعبيه قبل المران الأول مع الفريق، قام خلالها بتحفيزهم وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد فى التدريبات، وتحدث المدير الفنى للدراويش مع اللاعبين عن نظام التدريبات فى الفترة المقبلة، مطالباً الجميع بتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى وعدم الخروج عن النص.

وأبلغ المدرب الفرنسى لاعبيه بأن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق، مشدداً على أن الإسماعيلى فريق كبير فى الوطن العربى ويجب على الجميع تقديم أفضل ما لديهم لخدمة هذا الكيان، وأكد جوميز على أهمية انضباط كل لاعب داخل وخارج الملعب ثم الجاهزية الفنية والبدنية.

واختتم المدرب صاحب الــ50 عاما حديثه مع اللاعبين بالتشديد على ثقته فى قدراتهم، مطالباً إياهم بأن تكون مباراة طلائع الجيش انطلاقة مميزة فى استعادة الانتصارات من أجل اعادة إسعاد الجماهير.