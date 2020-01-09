شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفقد جهود معاذ الحناوى أمام وادى دجلة بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتقد الإنتاج الحربى لجهود لاعبه معاذ الحناوى فى مباراة وادى دجلة بسبب الإيقاف، بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث فى مباراة المصرى البورسعيدى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام، ويواصل فريق الإنتاج الحربى تدريباته بشكل يومى استعداداً لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة عصر الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت فى إطار منافسات الجولة 13 للدوري.

وكان الإنتاج الحربى قد توصل لاتفاق شفهى مع معاذ الحناوى على تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى لمدة موسمين قادمين ويتبقى فقط توقيع اللاعب على العقد الجديد، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول تتريب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه11 هدفا .

وللمرة الخامسة على التوالى، تنتهى مواجهات الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بالتعادل، بالمباراة التى جمعتهما على استاد حوض الدرس بالسويس، وتقدم أصحاب الأرض عبر باسم مرسي، وتعادل للضيوف الفلسطينى محمود وادى، التعادل الخامس للإنتاج هذا الموسم، ورقم 36 تحت قيادة مختار مختار، و83 فى المواسم المكتملة، ورقم 95 فى الدورى، التعادل رقم 504 للمصرى فى الدوري، ورقم 489 فى مواسمه المكتملة، والتاسع أمام الإنتاج.

وسجل باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى ثانى أهدافه هذا الموسم فى شباك المصرى البورسعيدى، والهدف رقم 11 بقميص الإنتاج الحربى ورقم 50 فى مسابقة الدورى.