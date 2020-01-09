شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يتدرب فى تشيلى استعدادا لبطولة سيرياس الدولية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض لاعبو منتخب الكاراتيه تدريبات يومية فى تشيلى، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة سيرياس الدولية، والتى تقام فى الفترة من 10 إلى 12 يناير الجارى، وتضم قائمة المنتخب فى البطولة 8 لاعبين مقسمة إلى 5 لاعبات و3 أولاد، وهم رضوى سيد، ياسمين حمدى عطية، وجيانا فاروق، وفريال أشرف، وسارة عاصم، على الصاوى، وعبد الله ممدوح عبد العزيز، وأحمد أشرف شوقى، ويرأس البعثة وليد الهلالى عضو مجلس الإدارة .

وحقق لاعبو منتخب الكاراتيه 14 ميدالية متنوعة، وفى منافسات بطولة شمال أفريقيا للناشئين والشباب، التى أقيمت مؤخرا فى تونس، حقق الذهبيات الثلاثة ملك غبن فى منافسات كاتا فردى ناشئات، ودنيا يسرى فى كاتا فردى للشباب، وأحمد صلاح جاد فى منافسات كوميتيه فوق 76 كجم.

أما الميداليات الفضية فجاءت عن طريق ياسين فرحات فى وزن 52 كجم، وروان ربيع فى وزن 47 كجم، ومحمد ياسر زناتى فى كاتا فردى شباب، ويوسف محمد شاهين فى وزن 61 كجم “كوميتيه”، ومى عبدالفتاح فى وزن 53 كجم للشباب “كوميتيه”، بالإضافة إلى فوزية محمد عبدالفتاح فى وزن 68 كجم.

فيما جاءت الميداليات البرونزية من نصيب محمد فتحى ناشد فى وزن 76 كجم، ونورهان محمد حسن فى وزن 59 كجم، وأحمد أشرف، ومنى أحمد فى وزن 50 كجم، وسلمى عبد الفتاح فى وزن فوق 68 كجم (شباب).

يذكر أن اتحاد الكاراتيه وافق على انضمام رضوى عرفة لاعبة المنتخب فى تدريبات المنتخب خلال الفترة المقبلة، بعد عودتها من الايقاف الذى خضعت له مدة 4 سنوات من وكالة المنشطات، لثبوت العينة الخاصة بها، و التى تحتوى على مادة الركتوبمين، وبعد خلاف مع الاتحاد، ومناوشات، وافق الاتحاد على انضمامها للمنتخب، والمشاركة فى التصفيات المؤهلة لبطولة فرنسا المؤهلة للأولمبياد.

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على الصاوى



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