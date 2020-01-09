محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
علّق أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الإسماعيلي، على صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي بجانب تراجع النتائج في الأسابيع الماضية.
مدرب الإسماعيلي قال في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" الخميس :"الجهاز الفني وجه طلبًا للإدارة بشأن الصفقات حيث نبحث عن تعزيز الجانب الهجومي".
وأضاف :"نعاني من فقر مادي ولهذا نبحث عن لاعبين مناسبين لوضع النادي من ناحية وأداء الفريق والأسلوب الذي نلعب به من ناحية أخرى".
وعن سؤاله حول الوضع المادي رغم بيع محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي، رد قائلاً :"النادي دعّم الفريق بالعديد من الصفقات لعل أبرزهم التعاقد مع أحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي "دونجا"".
السلحدار تحدث عن فترة توليه قيادة الفريق في الأونة الأخيرة :"تولينا المسئولية ومعي محمد محسن أبو جريشة في وقت صعب، ولو تولى جوزيه مورينيو (مدرب توتنهام الحالي) الفريق لن يحقق النجاح في هذه الظروف".
وفشل الإسماعيلي في تحقيق أي فوز خلال آخر أربع مباريات بعد الخسارة في ثلاث مباريات بجانب التعادل في مباراة أمام إنبي.
ويحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر في جدول الدوري برصيد 14 نقطة حيث حقق "الدراويش" الفوز في أربع مناسبات مقابل تعادلين وست هزائم.
جدير بالذكر أن الإسماعيلي أعلن مؤخرًا تعيين الفرنسي ديديه جوميز لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر "لو جلبنا مورينيو سيفشل".. مدرب الإسماعيلي يعلق على تراجع النتائج (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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