"فتحي يلعب بنفس الطريقة".. أحمد غانم يدافع عن "عنف" طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد غانم سلطان لاعب الزمالك الأسبق أن طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض الحالي من أنجح اللاعبين في مركزه، لافتًا إلى أن صنع تاريخ لنفسه، كما دافع عن اتهامه بالتدخلات العنيفة على لاعبي الفريق المنافس.

وخلال تصريحات لقناة تايم سبورتس قال أحمد غانم سلطان: "أهنئ طارق حامد على تواجده ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي داخل القارة".

وأضاف: "خارج الملعب، طارق شخصية جيدة، وداخل الملعب نجح أن يصنع لنفسه تاريخ، فهو يستحق المكانة التي وصل إليها".

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وتابع: "غياب طارق عن الزمالك، يؤثر بشكل كبير على الفريق، هو لاعب يطور نفسه باستمرار".

وعن اتهامه بالتدخلات العنيفة، قال لاعب الزمالك السابق: "هناك (أفورة) في تلك القصة، لدينا لاعبين كُثر في الدوري المصري يلعبون بنفس الطريقة أمثال أحمد فتحي ووليد سليمان".

وواصل: "طارق روحه تغلب على شخصيته، يلعب بقوة ولا يقصد تعمد الأذى، هو اللاعب الوحيد داخل الزمالك الذي يقطع الكرة".