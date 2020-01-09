"الأهلي دليل".. مدرب دجلة يكشف مصير رحيل تاكيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد عبدالواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة، أن مدرب الفريق اليوناني تاكيس جونيس لن يرحل عن منصبه؛ نظرًا لاقتناع الإدارة بأسلوبه وفلسفته.

وأضاف مدرب دجلة في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" اليوم الخميس: "الجميع يعرف أننا نلعب بأسلوب خاص، وبناء الهجمة من الخلف للأمام".

وتابع: "حتى ولو رحل تاكيس عن منصبه ستبحث الإدارة عن مدرب لديه نفس الأسلوب والفلسفة التي تتبعها الإدارة مع الفريق".

وأكمل: "الجميع يفكر في النتائج والأهداف، إلا أننا نبحث عن الأداء وخلق الفرص وهذا ليس سهلاً مع تحقيق النتائج أيضًا".

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وأوضح: "أهدرنا سبع نقاط بعد أن كان الفريق متقدمًا في النتيجة أمام مصر المقاصة والاتحاد السكندري وإنبي، ولو استطعنا أن نجمع هذه النقاط المهدرة، كان مركز الفريق سيكون أفضل في المسابقة".

وأنهى مدرب دجلة تصريحاته: "أمام الأهلي والذي يمتلك لاعبي المنتخب المصري لم نشعر بالخوف، ورغم أن الفريق بالكامل من الشباب، فإننا نحافظ على أسلوبنا وهويتنا أمام الفرق الكبيرة".

وكان مالك وادي دجلة ماجد سامي أعلن في تصريات تليفزيونية أن ناديه لديه فلسفة يريد تطبيقها، وهذا ما يتم تنفيذه مع كافة المراحلة السنية بالنادي.

واستطاع الفريق الدجلاوي أن يعود للانتصارات بعد سلسلة من النتائج المخيبة، بعد الفوز الثمين الذي تحقق على حساب سموحة بنتيجة (3-2) في مباراة أقيمت أمس الأربعاء ضمن المرحلة الثانية عشرة من مسابقة الدوري.

دجلة ورغم فوزه فإنه ظل في المراكز المهددة بالهبوط، فأصبح في المركز قبل الأخير برصيد تسع نقاط فقط.