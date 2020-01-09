الشناوي: مباراة بلاتينيوم صعبة لهذا السبب.. واعتدنا اللعب على ملاعب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن صعوبات مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، لافتًا إلى أن الملاعب في إفريقيا تزيد من صعوبة المباريات؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وسوء حالة أرض الملعب.

وقال الشناوي في تصريحات رسمية: " مباراة صعبة وليست سهلة كما يظن البعض، جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة، وهدفنا هو المكسب، خاصة في ظل تشابك المجموعة وامتلاك 3 فرق 6 نقاط ، وهو ما يزيد من صعوبة الوضع، وبالتالي فإن الفوز في لقاء السبت المقبل مهم جدا لحجز تذكرة التأهل للدور التالي".

وتابع حارس مرمى الأهلي: "فوز النجم الساحلي على بلاتينيوم في زيمبابوي لم يضع الأهلي تحت ضغط، نلعب دائما يلعب من أجل الفوز؛ سواء فاز ت الفرق المتنافسة أم لا، لدينا هدف وهو الفوز داخل أرضه أو خارجها، جميع اللاعبين على قدر المسؤولية، وهم قادرون على العودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط".

وعن أبرز نقاط القوة في فريق بلاتينيوم، قال الشناوي: "لديهم قدرة جيدة على التمركز بشكل صحيح، بجانب لعب الكرات الثابتة بطريقة مميزة، بالإضافة إلى امتلاكه عناصر جيدة، خاصة الجناح الأيمن والأيسر، لكن الأهلي قادر على التعامل مع كل نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس وفقا لطريقة اللعب وخطة المباراة التي يحددها المدير الفني للفريق".

Advertisements

وواصل: "مباراة السبت ستختلف كثيرا عن المواجهة الماضية في استاد السلام؛ لأن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، وسيكون لديهم دافع كبير لتغيير وضعهم بالمجموعة".

وعن صعوبة اللعب في ملاعب أفريقيا قال الشناوي: "لاعبي الأهلي اعتادوا على خوض لقاءات صعبة في الأجواء الإفريقية المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، نتمنى أن يحالفنا التوفيق في اللقاء المقبل؛ من أجل العودة بالانتصار".

وأتم الشناوي حديثه عن تألقه على مدار الموسمين الأخيرين مع الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدا أنه نتاج تعب وجهد كبير له ولزملائه بالأهلي والمنتخب، والمدربين الذين عمل معهم، مؤكدا أن المنافسة قوية للغاية مع شريف إكرامي وعلي لطفي وهو ما يزيد من مستوى الجميع.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية لمجموعات دوري أبطال افريقيا، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط متساويًا مع النجم الساحلي والهلال السوداني، بينما يتذيل بلاتينيوم جدول الترتيب بدون نقاط.

جدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.