"أنا مقاتل".. الغندور يوضح موقفه من رحيله عن لجنة التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لن يرحل عن منصبه إلا في حالة واحدة وهو عدم تنفيذ ما اتفق عليه مع اللجنة الخماسية والتي تدير شؤون الكرة المصرية حاليًا.

وأضاف الغندور في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" :"أنا مقاتل، أثق في عملي جيدًا والحالة الوحيدة التي تجعلني أرحل عن منصبي هو عدم تنفيذ ما اتفقت عليه مع المسؤولين".

وعن الإعلان عن قرارات الإيقاف بالنسبة للحكام، قال :"فيفا يمنع ذلك، الإعلان عن إيقاف الحكام لا يُعلن، لكن يحدث عقوبات داخلية من بينها الإيقاف لفترة أو إدارة مباريات في أقسام أقل من الدوري".

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وحول أداء الحكام في الدوري المصري حتى الآن، رد رئيس لجنة الحكام :"إجماليًا أنا راضٍ عن قرارات التحكيم، لكن في الأسبوع (الحادي عشر) أنا غير راضٍ عن بعض القرارات، والأخطاء واردة، لكن لا أحب هذا المصطلح لأننا يجب أن نعالج هذه الأخطاء".

وأكمل: "في الموسم الماضي تم تعيين العديد من الحكام الأجانب لإدارة المباريات، وهذا يسيء للحكم المصري والآن أعمل على إعادة الحكم المصري من خلال زيادة الثقة في نفسه، وهذا ما يحتاج لوقت وعمل كبير".

وحول تطبيق تقنية الفيديو "var" أنهى رئيس لجنة الحكام تصريحاته: "الحكم المصري ذكي، ويستطيع التدريب واستيعاب التقنية بسرعة".

وشهدت الفترة الماضية اعتراضات من جانب العديد من الأندية على قرارات التحكيم في الأسابيع الأخيرة من مسابقة الدوري، أبرزهم أندية: "الزمالك، الإسماعيلي والاتحاد السكندري".