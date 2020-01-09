جلسات علاجية لمروان محسن في الأهلي

يخضع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لجلسات علاجية بصفة يومية في وجه القدم على إثر إصابته بكدمة قوية بها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام «إف سي

مصر» في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري.

ويخضع مروان محسن لفحوصات طبية يوميا تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق، الذي أكد تحسن حالة

اللاعب وزوال جزء كبير من الورم.

وقال طبيب الأهلي إن مروان محسن سيخضع لاختبار طبي؛ للوقوف على حالته، ومدى إمكانية لحاقه بمباراة فريقه أمام بلاتينيوم بملعب الأخير في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل.