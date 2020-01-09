سمير عدلي يتجه إلى مدينة استضافة مباراة الأهلي وبلاتينيوم

غادر سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مدينة هراري، صباح اليوم الخميس، متوجهًا إلى مدينة بولاوايو، التي تحتضن مباراة الأهلي وبلاتينيوم بعد غد السبت في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا. بعد غد السبت في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا. يقوم عدلي بالاطمئنان على ترتيبات الإقامة والانتقالات قبل وصول البعثة إلى مدينة بولاوايو. وصول البعثة إلى مدينة بولاوايو. كانت بعثة الأهلي وصلت العاصمة الزيمبابوية هراري، ظهر أمس الأربعاء، بعد رحلة طيران شاقة من القاهرة، استغرقت ما يقرب من 12 ساعة تخللها ساعتان ترانزيت في أديس أبابا.

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