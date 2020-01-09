تعرف على مواعيد مباريات اليوم بدوري سوبر السلة للرجال

تستعرض بوابة الوفد مواعيد مباريات اليوم الخميس التي تقام ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري سوبر السلة والتي تكون أبرزها مباراة الاتحاد السكندري ضد الجزيرة. ويستضيف فريق سبورتنج نظيره الزمالك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يستضيف فريق سموحة نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، طلائع الجيش في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره مصر للتأمين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، Advertisements بينما يستضيف الاتحاد السكندري نظيره الجزيرة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون سبورت. تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون سبورت. ويحتل فريق الاتحاد السكندري صدارة جدول دوري سوبر السلة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة جمعهما من 6 مباريات حقق خلالهم الفوز. بينما يحتل الجزيرة وصافة الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 5 وتلقى الهزيمة في مباراة.

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