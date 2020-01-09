مشاهدة مباراة السعودية واليابان بث مباشر في كأس آسيا 23 سنة

تقدم بوابة الوخد خدمة مشاهدة مباراة السعودية واليابان بث مباشر والتي تقام على ملعب تاماسات في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة المقامة في تايلاند . تحت 23 سنة المقامة في تايلاند . وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والربع عصرًا بتوقيت مصر ، الرابعة والربع بتوقيت السعودية الخامسة والربع بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناة Alkass Three HD بصوت المعلق أحمد المعمري وقناة beIN Sports HD 5 بصوت المعلق خالد الغول . والربع بتوقيت السعودية الخامسة والربع بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناة Alkass Three HD بصوت المعلق أحمد المعمري وقناة beIN Sports HD 5 بصوت المعلق خالد الغول . مشاهدة مباراة السعودية واليابان اليوم بث مباشر ..

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