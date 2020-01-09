كورة لايف بث مباشر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد Yalla Shoot كورة جول

تقدم "بوابة الوفد" بثًا مباشرًا لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد التي يستضيفها ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بنسخة 2019.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد:

يكون موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة، وأيضًا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد:

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ستكون مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، اليوم الخميس، في كأس السوبر الإسباني، منقولة بشكل حصري عبر قنوات:

KSA Sports 1 HD بتعليق فهد العتيبي.. KSA Sports 3 HD بتعليق بلال علام.

تم تغيير نظام البطولة، بدلًا من مواجهة بطل الدوري مع بطل الكأس أصبح نظام البطولة بمشاركة أربعة أندية في الدور نصف نهائي، ويلتقى برشلونة وأتلتيكو مدريد، وريال مدريد واجه أمس الأربعاء فالنسيا.

وجاء أتلتيكو مدريد ليلعب في السوبر الإسباني كونه صاحب المركز الثلث في الدوري الإسباني، بينما البلوجرانا هو بطل الدوري ووصيف الكأس، الذي يطمح إلى الفوز

بالبطولة وإحراز المزيد من الألقاب تحت قيادة دييجو سيميوني.

ويسعى برشلونة للاحتفاظ بلقبه والذي حققه في النسخة الماضية بعد الفوز على إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد، في المقابل يسعى الفريق المدريدي للوصول للمباراة النهائية والتتويج باللقب المحلي حيث لم يحقق الأتلتي اللقب منذ نسخة 2014.

بينما يدخل أتلتيكو مدريد لقاء اليوم وليس أمامه سوى الفوز في مبارة قوية للغاية بين الفريقين من أجل الوصل لنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، ويفتقد الفريق جهود ليمار ودييجو كوستا.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق ريال مدريد يوم الأحد المقبل على ملعب الجوهرة المشعة بالسعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد أن تأهل الميرنجي على حساب فالنسيا بثلاثية مقابل هدف.