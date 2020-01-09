مشاهدة مباراة قطر وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 23 سنة

تقدم "بوابة الوفد" خدمة مشاهدة مباراة قطر وسوريا، بث مباشر، والجارية الآن على ملعب تاماسات، ضمن منافسات الجولة الأولى

من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا، تحت 23 سنة، المقامة في تايلاند .

مباراة قطر ضد سوريا مذاعة عبر قناتي Alkass Three HD و beIN Sports HD 5 بصوت المعلقين سمير اليعقوبي وأحمد البلوشي .

مشاهدة مباراة قطر وسوريا الآن..