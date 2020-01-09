محمد الشناوي: العلامة الكاملة بالدوري تمنح الأهلي الثقة في بطولة أفريقيا

أكد محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن تحقيق الأحمر 10 انتصارات متتالية في الدوري يحمل الفريق مسؤولية كبيرة في كل البطولات الأخرى، فالجميع بالأهلي؛ سواء إدارة أو جهاز فني ولاعبين وجماهير هدفهم المكسب فقط؛ لذلك نخوض أي مباراة باحثين عن الفوز، كما أن تحقيق العلامة الكاملة بالدوري يمنح الفريقمزيدا من الثقة؛ من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات.
وتحدث الشناوي عن تألقه على مدار الموسمين الأخيرين مع الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدا أنه نتاج تعب وجهد كبير له ولزملائه بالأهلي والمنتخب، والمدربين الذين عمل معهم، مؤكدا أن المنافسة قوية للغاية مع شريف إكراميوعلي لطفي وهو ما يزيد من مستوى الجميع، بجانب أن تركيزه كله ينصب في التدريب والمباريات؛ لمواصلة تقديم مستوى متميز؛ سواء في الأهلي أو منتخب مصر.
وكانت بعثة الأهلي وقد وصلت العاصمة الزيمبابوية هراري ظهر أمس الأربعاء، بعد رحلة طيران شاقة من القاهرة استغرقت ما يقرب من 12ساعة تخللها ساعتين ترانزيت في أديس أبابا.
ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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