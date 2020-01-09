سفير مصر في زيمبابوي يتواصل مع بعثة الأهلي

أشاد محمد فهمي، السفير المصري في زيمبابوي، باحترافية مسئولي الأهلي في التنسيق المبكر بشأن حضور الفريق لهراري لمواجهة بلاتينيوم، يوم السبت المقبل بولاية بولاوايو، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

أكد السفير أن أول مكالمة بين السفارة ومسئولي الأهلي بتاريخ 11 ديسمبر الماضي، تلاها العديد من المكالمات حول التنسيق بشأن الأمور كافة؛ سواء فندق الإقامة، أو ملاعب التدريب والتنقل من هراري إلى بولاوايو والعودة، وكذلك كل الأمور المتعلقة

بيوم المباراة.

أضاف السفير المصري في زيمبابوي أن الاتصالات لم تنقطع على مدار الأيام الماضية مع إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري؛ لعدم ترك أي شيء للمصادفة، وأن تكون الأمور كافة على أفضل ما يرام.

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أضاف فهمي أن النادي الأهلي أحد أكبر القلاع الرياضية في أفريقيا والشرق الأوسط بعد ما حققه من

تاريخ كبير، وساهم في تحقيق بطولات يتمناها أي مصري ويفخر بها.

أوضح محمد فهمي أنه يتابع التفاصيل الخاصة بالأهلي كافة منذ وصوله وحتى مغادرة البعثة زيمبابوي، موضحًا أنه رغم قلة الجالية المصرية في زيمبابوي؛ بسبب الظروف الاقتصادية لهذا البلد، لكن السفارة تسعى للتواصل مع المصريين الموجودين حاليًا من أجل تقديم المساعدة لهم لحضور اللقاء، رغم الصعوبات المتعلقة بالسفر إلى مدينة بولاوايو.

قال فهمي إن مسئولي فريق بلاتينيوم يقدرون بشدة المعاملة المميزة التي وجدوها من الأهلي في مصر، خلال مباراة الفريقين بالجولة الثالثة؛ لذلك فإنهم يسعون لرد الجميل للأهلي ويتعاونون قدر المستطاع.