بث مباشر | مشاهدة مباراة سوريا وقطر في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث مباراة سوريا وقطر، بعد ظهر اليوم الخميس 9-1-2020، ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية.

وتعد مجموعة سوريا وقطر (الثانية) هي مجموعة الموت، حيث تضم كذلك السعودية واليابان واللذين سيلعبا معًا في وقت لاحق من مباريات اليوم الخميس.

Advertisements

سوريا 1-2 قطر

???? ملعب تاماسات (تايلاند)

???? كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا (المجموعة الثانية)

♻️ جارية الآن

♻️ بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث الحي للقمة العربية بين سوريا وقطر في بطولة أمم آسيا تحت 23 عامًا، بالتوفيق للبلدين إن شاء الله.

♻️ لا تنسوا عمل “ريفريش” للصفحة كي يصلكم كل ما هو جديد بخصوص هذه المباراة.

☀️???? صباح الخير عليكم، سأكون معكم في هذه المباراة على مدار 90 دقيقة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

???????????? تشكيلة قطر اليوم: محمد البكري – عبد الله ساعي – طارق سلمان – أحمد الجمويندي – محمد جدوع – يوسف عبد الرزاق – عبد الله الأحرق – عمرو سراج – هاشم علي – خالد مزيد – همام أحمد.

محمد البكري – عبد الله ساعي – طارق سلمان – أحمد الجمويندي – محمد جدوع – يوسف عبد الرزاق – عبد الله الأحرق – عمرو سراج – هاشم علي – خالد مزيد – همام أحمد. ???????????? تشكيلة سوريا اليوم: وليام غنام – يوسف الحموي – يوسف محمد – محمد فارس – خالد كردغلي – عبد الرحمن بركات – محمد كامل – سيمون ألكسندر – خليل إبراهيم – عبد الهادي شلحة – زكريا حنان.

وليام غنام – يوسف الحموي – يوسف محمد – محمد فارس – خالد كردغلي – عبد الرحمن بركات – محمد كامل – سيمون ألكسندر – خليل إبراهيم – عبد الهادي شلحة – زكريا حنان. ???????? عزف نشيد قطر أولاً في هذه المباراة

???????? عزف نشيد سوريا وغناء قوي من لاعبي الفريق..

???? تأخر صافرة بداية المباراة لحوالي 5 دقائق بسبب مشكلة في الشباك اكتشفها مراقب اللقاء.

1″ ???? صافرة بداية اللقاء..سوريا بالأبيض على اليسار، وقطر بالعنابي على اليمين.

2″ ⚽ جوووووووووول..هدف مباغت ومبكر للمنتخب القطري عن طريق يوسف عبد الرزاق!! بداية نارية.

2″ ???? عمرو سراج مرر كرة عرضية مذهلة من الجهة اليمنى فشل حارس مرمى سوريا “ويليام غنام” في إبعادها حيث فكر في الامساك بها لتسقط من يده يده اليمنى وتجد يوسف عبد الرزاق الذي تابعها من داخل منطقة الستة ياردات.

3″ حارس مرمى سوريا متأثر بهذه الهفوة الفادحة..ظل يندب حظه حتى عاد رفاقه إلى وسط الملعب لاستئناف اللعب من جديد.