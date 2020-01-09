بث مباشر | مشاهدة مباراة سوريا وقطر في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث مباراة سوريا وقطر، بعد ظهر اليوم الخميس 9-1-2020، ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية.
وتعد مجموعة سوريا وقطر (الثانية) هي مجموعة الموت، حيث تضم كذلك السعودية واليابان واللذين سيلعبا معًا في وقت لاحق من مباريات اليوم الخميس.
سوريا 1-2 قطر
???? ملعب تاماسات (تايلاند)
???? كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا (المجموعة الثانية)
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- ???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث الحي للقمة العربية بين سوريا وقطر في بطولة أمم آسيا تحت 23 عامًا، بالتوفيق للبلدين إن شاء الله.
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- ☀️???? صباح الخير عليكم، سأكون معكم في هذه المباراة على مدار 90 دقيقة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.
- ???????????? تشكيلة قطر اليوم: محمد البكري – عبد الله ساعي – طارق سلمان – أحمد الجمويندي – محمد جدوع – يوسف عبد الرزاق – عبد الله الأحرق – عمرو سراج – هاشم علي – خالد مزيد – همام أحمد.
- ???????????? تشكيلة سوريا اليوم: وليام غنام – يوسف الحموي – يوسف محمد – محمد فارس – خالد كردغلي – عبد الرحمن بركات – محمد كامل – سيمون ألكسندر – خليل إبراهيم – عبد الهادي شلحة – زكريا حنان.
- ???????? عزف نشيد قطر أولاً في هذه المباراة
- ???????? عزف نشيد سوريا وغناء قوي من لاعبي الفريق..
- ???? تأخر صافرة بداية المباراة لحوالي 5 دقائق بسبب مشكلة في الشباك اكتشفها مراقب اللقاء.
- 1″ ???? صافرة بداية اللقاء..سوريا بالأبيض على اليسار، وقطر بالعنابي على اليمين.
- 2″ ⚽ جوووووووووول..هدف مباغت ومبكر للمنتخب القطري عن طريق يوسف عبد الرزاق!! بداية نارية.
- 2″ ???? عمرو سراج مرر كرة عرضية مذهلة من الجهة اليمنى فشل حارس مرمى سوريا “ويليام غنام” في إبعادها حيث فكر في الامساك بها لتسقط من يده يده اليمنى وتجد يوسف عبد الرزاق الذي تابعها من داخل منطقة الستة ياردات.
- 3″ حارس مرمى سوريا متأثر بهذه الهفوة الفادحة..ظل يندب حظه حتى عاد رفاقه إلى وسط الملعب لاستئناف اللعب من جديد.
- 6″ ???? أوووووووه…ضربة رأس رائعة من عبد الرحمن بركات بعد حصوله على عرضية جميلة على القائم القريب من ركنية، لكن الكرة تمر جوار القائم الأيسر بقليل.
- 8″ ???????? بووووووووم….تصوووويبة رائعة من لاعب قطر “هاشم علي” من داخل منطقة الجزاء، والحارس ويليام غنام يحولها إلى ركنية بأطراف أصابعه..لو كانت في زاوية أفضل ربما لسجلت قطر لهدف ثان بسبب تقدم ويليام لثلاث ياردات من مرماه!
- 13″ ⚠️ بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب محمد جدوع مدافع منتخب قطر.
- 15″ السيطرة الميدانية من سوريا..والصراعات البدنية والتدخلات كلها لصالح سوريا، لكن الفريق يفتقد للتركيز ومتسرع معظم الوقت حيث يخسر الكرة في أماكن حساسة من الملعب وهذا يسمح لقطر بشن هجمات مرتدة باستمرار، ومعظم لاعبي وسط قطر يمتازون بالسرعة العالية.
- 22″ ⚽⚽ جووووووووووول…قطر تسجل الهدف الثاني بنيران صديقة من يوسف محمد بعد هجمة عكسية من الجهة اليسرى!
- 22″ ???? همام أحمد مَر من على الرواق الأيسر ومرر كرة عرضية جميلة فشل يوسف محمد في التعامل معها ووضعها في مرماه بدلاً من تشتيت الكرة.
- 25″ بداية كارثية لمنتخب سوريا في هذه المباراة..
- 28″ محاولات للاقتراب من مرمى قطر أكثر في هذه الدقائق، لكن معظم اللعب من على الطرف الأيسر لا يوجد تنويع كاف.
- 30″ ⚠️ البطاقة الصفراء الثانية لمنتخب قطر من نصيب “طارق سلمان” بعد ارتكابه لخطأ من على الجهة اليسرى.
- 31″ ⚽ جوووووووووووول…عبد الرحمن بركات يقلص النتيجة بتسجيل هدف أول لمنتخب سوريا.
- 31″ ???? محمد كامل يُرسل كرة عرضية نموذجية من الرواق الأيسر إثر ركلة حرة مباشرة، وجدت رأس بركات الذي حولها على أقصى يسار حارس قطر…
- 32″ هدف يُعيد الحياة إلى المباراة من جديد.
- 40″ ⚠️ تدخل متهور من يوسف عبد الرزاق على حارس مرمى سوريا يتسبب في تعرضه لبطاقة صفراء.
- 43″ اللعب منحصر في وسط الملعب منذ تسجيل سوريا لهدف تقليص الفارق مع تعدد الأخطاء..سمعنا صافرة الحكم كثيرًا خلال الشوط الأول.
- 44″ ????????????✋ في نفس التوقيت تقام مباراة بين أوزبكستان وإيران في المجموعة الثالثة، وتتقدم أوزبكستان بهدف دون رد سجله لاعب نادي بونيدكور “إسلامجون كوبيلوف”.
- 45″ سوريا الطرف الأفضل في اللقاء من حيث الأداء والاستحواذ والحفاظ على نفس المستوى. ما قتل الفريق خلال الشوط الأول الأخطاء الفردية ليس إلا، لكن من الناحية التكتيكية والفنية الفريق متماسك وأفضل بكثير من قطر.
- 46″ صافرة نهاية الشوط الأول …
- استراحة قصيرة ونكمل معكم هذا البث المباشر لأحداث مباراة سوريا وقطر.
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