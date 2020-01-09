رياضة | نجم برشلوني يطلب اللعب في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلوني يطلب اللعب في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كارليس ألينا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني والمُعار ٱلى صفوف بيتيس الإسباني، عن إمكانية إرتدائه قميص ريال مدريد، خلال الفترة المستقبلية.

وأكد ألينا خلال تصريحات صحفية له اليوم، أنه لا يمكنه قول هذا سيحدث أم لا، في النهاية هي حياة مرة القدم متغيرة، لذلك علينا أن ننتظر المستقبل".

وأضاف: "علمتني الكرة أن لا أُجزم بفعل شئ أو أؤكد أنه سيتم أو لا، من الوارد ارتداء قميص ريال مدريد في عصر الاحترافية، ومن الممكن أيضًا أن لا ألعب هناك، فكل الاحتمالات واردة".

وكان كارليس ألينا انتقل إلى صفوف ريال بيتيس، خلال فترة الانتقالات الشتوية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وخرج ألينا، من حسابات إرنيستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني، ما جعله يحصل على الموافقة بالرحيل بحثًا عن فرصة المشاركة بصفة أساسية.