رياضة | يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية من أجل ضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية من أجل ضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسئولو نادي يوفنتوس الإيطالي، لعقد صفقة تبادلية مع برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية هذا الشهر.

ووفقا لصحيفة ‘‘سبورت الإسبانية‘‘، نقلا عن شبكة ‘‘سكاي سبورت إيطاليا‘‘، فأن يوفنتوس اقترح على برشلونة عقد صفقة تبادلية بسبب رغبته في ضمه لاعب البارسا الشاب أليخاندرو ماركيز.

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ويسعى يوفنتوس للتوقيع مع المهاجم الشاب أليخاندرو ماركيز مقابل إرسال لاعبيه أيضًا من منجم شباب النادي للبارسا، بعد إغلاق التوقيع مع لاعب خط الوسط السويدي ديان كولوسيفسكي والظهير الأيسر الشاب جان كلود نتيندا.

وسيوفر يوفنتوس لاعب الوسط ماتيوس بيريرا، الذي يلعب على سبيل الإعارة في ديجون، حتى يسمح برشلونة لأليخاندرو ماركيز بالوصول للسيدة العجوز، حيث سينتهي عقد مهاجم بارسا الشاب في يونيو 2020.