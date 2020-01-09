رياضة | ميسي يتصدر قائمة الأعلى دخلا في 2019 واسم مفاجأة يقتحم الترتيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يتصدر قائمة الأعلى دخلا في 2019 واسم مفاجأة يقتحم الترتيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت صحيفة "فوربس الأميركية" عن أسماء اللاعبين الأكثر دخلًا خلال العام المنصرم 2019، والتي شهدت تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي والسويسري روجير فيدرر أسطورة التنس العالمية.

وأوضحت الصحيفة الأميريكية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، لم يكتفي بالتفوق الرياضي بل تفوق أيضًا على مستوى الدخل المادي.

وتابعت: "ميسي حصل على صدارة الترتيب بقيمة بلغت 127 مليون دولار، فيما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي ثانيًا برصيد 109 مليون دولار.

وجاء البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في المرتبة الثالثة برصيد 105 مليون دولار، ثم جاء في المركز الرابع الأسطورة السويسرية روجر فيدرر لاعب التنس، بمبلغ 95 مليون دولار.