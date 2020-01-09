رياضة | الشناوي يعلن 4 أزمات للأهلي ضد بلاتينيوم ويحذر من الجناحين

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة فرقه المقبلة أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي بالجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دزري أبطال إفريقيا.

وأكد الشناوي على أن المباراة صعبة وليست سهلة كما يظن البعض، خاصة أن المباراة ستقام على ملعب المنافس وسط جماهيره بجانب أن الملاعب في إفريقيا تزيد من صعوبة المواجهات؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وسوء حالة أرض الملعب.

وأوضح الشناوي أن جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة، وهدفنا هو المكسب، في ضوء تشابك المجموعة التي تضم الأهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم، حيث أن ثلاث فرق تمتلك 6 نقاط ، وهو ما يزيد من صعوبة الوضع، وبالتالي فإن الفوز في لقاء السبت المقبل مهم جدا للمضي قدما نحو حجز تذكرة التأهل للدور التالي.

وقال الشناوي إن فوز النجم الساحلي على بلاتينيوم في زيمبابوي لم يضع الأهلي تحت ضغط؛ لأن الأهلي دائما يلعب من أجل الفوز؛ سواء فاز بطل تونس على بطل زيمبابوي، أو لم يفز، موضحاً أن الأهلى دائما لديه هدف وهو الفوز داخل أرضه أو خارجها، وشدد على أن لاعبي الأهلي على قدر المسؤولية، وهم قادرون على العودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط.

وأشار الشناوي إلى أن أي لاعب يشارك يبذل قصارى جهده، فالجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد، وليس المهم من يلعب، لكن الأهم في كل الأحوال هو تحقيق الفوز، وكل لاعب لديه رغبة أكيدة في المشاركة بالمباريات، وهو ما يزيد من قوة المنافسة الشريفة بين الجميع والتي تصب في النهاية في مصلحة الفريق، وهو ما ظهر جليا بعد غياب أكثر من لاعب؛ بسبب الإصابة وكان الجميع على مستوى المسئولية.

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وتطرق حارس الأهلي للحديث عن أبرز نقاط القوة في فريق بلاتينيوم، موضحاً أن لاعبيه لديهم قدرة جيدة على التمركز بشكل صحيح، بجانب لعب الكرات الثابتة بطريقة مميزة، بالإضافة إلى امتلاكه عناصر جيدة، خاصة الجناح الأيمن والأيسر، لكن الأهلي قادر على التعامل مع كل نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس وفقا لطريقة اللعب وخطة المباراة التي يحددها المدير الفني للفريق.

وقال حارس الأهلي إن مواجهة بلاتينيوم في زيمبابوي ستختلف كثيرا عن المواجهة الماضية في استاد السلام؛ لأن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، وسيكون لديهم دافع كبير لتغيير وضعهم بالمجموعة، وأن الفترة التي تسبق المباراة ستشهد وضع الرتوش النهائية على كافة الاستعدادات للمباراة.

وأشار الشناوي إن لاعبي الأهلي اعتادوا على خوض لقاءات صعبة في الأجواء الإفريقية المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، موضحا أنه يتمنى أن يحالف التوفيق لاعبي الأهلي في اللقاء المقبل؛ من أجل العودة بالانتصار.

وأشار الشناوي إلى أن تحقيق 10 انتصارات متتالية في الدوري يحمل الفريق مسئولية كبيرة في كل البطولات الأخرى، فالجميع بالأهلي؛ سواء إدارة أو جهاز فني ولاعبين وجماهير هدفهم المكسب فقط؛ لذلك نخوض أي مباراة باحثين عن الفوز، كما أن تحقيق العلامة الكاملة بالدوري يمنح الفريق مزيدا من الثقة؛ من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات.

وتحدث الشناوي عن تألقه على مدار الموسمين الأخيرين مع الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدا أنه نتاج تعب وجهد كبير له ولزملائه بالأهلي والمنتخب، والمدربين الذين عمل معهم، مؤكدا أن المنافسة قوية للغاية مع شريف إكرامي وعلي لطفي وهو ما يزيد من مستوى الجميع، بجانب أن تركيزه كله ينصب في التدريب والمباريات؛ لمواصلة تقديم مستوى متميز؛ سواء في الأهلي أو منتخب مصر.