رياضة | الشباب السعودي يقترب من عبد الله الزوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب السعودي يقترب من عبد الله الزوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسؤولو نادي الشباب السعودي، من إنهاء صفقة قوية لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأنهى نادي الشباب السعودي الاتفاق مع عبدالله الزوري مدافع الوحدة السعودي، من أجل الحصول على توقيعه واللعب لصفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية سعودية اليوم، إلى أن عبدالله الزوري أبدى موافقه في العودة إلى الرياض عبر بوابة الشباب، بعدما غادرها في 2018 ورحل عن الهلال السعودي، ليستمر حتى الآن مع فريقه الحالي.

وأضافت التقارير، أن خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي، فتح خطوط اتصال بالفعل مع نادي الوحدة، للتعاقد مع اللاعب، خاصةً أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الجاري، يحق له التوقيع لأي نادي أخر دون الرجوع لناديه، خلال هذا الشهر.

ويستعد الشباب لمواجهة الحزم، مساء غدٍ الجمعة العاشر من يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.