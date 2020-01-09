رياضة | موعد تدريب الأهلي الثاني في زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد تدريب الأهلي الثاني في زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الثاني في زيمبابوي اليوم الخميس في تمام الساعة الثالثة عصرا على الملعب الوطني بالعاصمة هراري؛ استعدادا لمواجهة فريق بلاتينيوم.



وكان الفريق قد تدرب أمس الأربعاء على نفس الملعب في تمام الخامسة مساء؛ نظرا لوصول البعثة إلى زيمبابوي ظهرا بعدما استغرقت رحلتها من القاهرة إلى هراري 12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.



وفضل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر خوض مران الأمس في الخامسة مساء لمدة نصف ساعة فقط؛ بسبب هطول الأمطار، لكنه قرر أن يكون مران اليوم في الثالثة عصرا ، وهو نفس توقيت المباراة، بعدما حصل اللاعبون على قسط من الراحة.



ويواجه الأهلي بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

